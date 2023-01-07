الغرفة التجارية بالإسماعيلية تفتتح منافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، افتتاح منفذ للسلع الغذائية خلف السنترال الكبير، ومنفذ مركز ومدينة القصاصين بجوار مجلس المدينة، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بـ15 %.

وقال سيد الكرسلي، رئيس لجنة الشعب، إن المعرض يضم كافة السلع الغذائية والإستراتيجية واللحوم والخضروات والفاكهة، حيث أن تلك المبادرة تتم سنويًا مشيرًا إلى أنه تم تبكير هذه المبادرة هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوافر السلع، وحتي نهاية شهر رمضان المبارك، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار جلال الطاه، سكرتير مجلس الإدارة ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، أنه تم وضع آلية لإمداد المنافذ بالسلع المخفضة، وأضاف بأن المنافذ ستتكامل مع منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، وستتوالى المعارض والمنافذ في كافة المراكز والمدن خلال الأيام القليله القادمة.

وكان قد هنأ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قام بزيارة كنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي "مطرانية الأقباط الأرثوذوكس"، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد الميلاد المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها.