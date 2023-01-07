العثور على شاب مصابا بعدة طعنات فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف غموض العثور على شاب مصاب بعدة طعنات بأماكن متفرقة بالجسم عثر عليه بالقرب من عزبة أبودهشان دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالى أحد اهالى عزبة أبو دهشان يفيد بالعثور على شخص ملقى أمام مدخل العزبة ومصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ، وقال أحد شهود عيان أن المصاب تحدث بكلمات خفيفة وادعى أنه من بورسعيد وأنه تم خطفه من حوالى 5 أيام وأن خاطفيه قاموا بالقائه فى هذا المكان فجرا.

وأضاف أنه لم يعلن عن سبب خطفه، على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيًا.

وتكثف الاجهزة الأمنية ومباحث مركز أبوصوير من جهودهم للوصول إلى كشف لغز الواقعة والوصول إلى مرتكبيها وأسبابها.