السجن 3 سنوات لسائق توكتوك تعدى على طفلتين فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح الدين شرابيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار بلال محمد إبراهيم، والمستشار شريف محمد إسماعيل، والمستشار رامة سعد محمد، بالسجن 3 سنوات للمتهم "ع.م.م" عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على المجني عليهما، كل من " م.خ.ر" و " م.ر.س".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10605 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليهما بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، قيام المتهم " ع.م.م" سائق توكتوك ، باستدراج المجني عليها " م.خ.ر" 9 سنوات ونجلة عمها المجني عليها " م.ر.ال" 11 سنة الي محل سكنه موهما إياهم بتسليمها إطار مركبة خاصة بوالد المجني عليها الأولي ، وما أن توجها رفقته حتي اصطحبهما لداخل مسكنه بغيه مداعبة الجرو خاصته وحيئنذ باغتها والأخرى، وتعدى عليهما مستخدما يده.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم قام بخطف المجني عليهما، وكان ذلك بطريق التحايل، بأن استدرجهما داخل مسكنه موهما اياهما بمداعبه الكلب خاصته قاطعا الصلة بينهما وبين ذويهم ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري وهي في ذات المكان والزمان تعدي علي المجني عليهما، والتان لم تبلغا من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية كاملة حال ارتكاب الواقعة ، بالقوة بأن حاد عن قويم السلوك ومزق عن درب القيم مستغلا حداثه سنهما علي النحو المبين في التحقيقات ، وقامتا بإبلاغ ذويهما، وحرروا محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت احاله المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.