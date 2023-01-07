الزراعة تعلن بالأرقام التقرير النهائى لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022

كتبت ـ أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، التقرير النهائى لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3,3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، لافتا إلى أن الموالح تحتل المرتبة الأولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

جاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 حيث بلغت حوالي 6 ملايين و432 ألفا و565 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 792 ألفا و421 طنا عن العام الماضي الذي بلغت حوالي 5 ملايين و640 ألفا و144 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير، إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، الرمان.

وتقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالشكر إلى رجال الحجر الزراعي النصري، لجهودهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، ومتابعتهم المستمرة لضمان تطبيق المعايير العالمية للصحة النباتية، وتشديد الرقابة على الحاصلات الزراعية بما يصب في صالح سمعة الصادرات الزراعية، ويؤدي الى زيادتها.

وفي سياق متصل، نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، أشار خلاله إلى أهم الأرقام الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، والطفرة التي حققتها في عام 2022، لأول مرة في تاريخها.

حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 ، ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي 3.3 مليار دولار تقريباً.

وأشار الإصدار إلى أن عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر الى الخارج بلغ نحو 406 منتجات زراعية، يتم تصديرها إلى 160 سوقا على مستوى العالم.

وحول أبرز 10 حاصلات زراعية صدرتها مصر إلى الخارج خلال عام 2022، واكثرهم كمية جاءت كالتالي: الموالح بواقع 1.8 مليون طن، البطاطس بواقع 871 ألف طن، البصل بواقع 578 ألف طن، الفاصولياء بواقع 192 ألف طن، البطاطا بواقع 159 ألف طن، الرمان بواقع 156 ألف طن، العنب بواقع 154 ألف طن، المانجو بواقع 76 ألف طن، والطماطم بواقع 51 ألف طن، فضلا عن الفراولة بواقع 40 ألف طن.

فيما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 31 ألفا و972 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 15 ألفا و595 طنا، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9289 طنا.