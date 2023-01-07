اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى تعلن البدء فى صب الخرسانة بمشروع قناطر ديروط الجديدة

السبت، 07 يناير 2023 11:13 ص
الرى تعلن البدء فى صب الخرسانة بمشروع قناطر ديروط الجديدة قناطر ديروط الجديدة
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه تم بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة.
 
أضاف، أنه يجرى العمل فى قنطرتى أبو جبل والساحلية لإنهاء المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السدة الشتوية 5– 30 يناير الحالي ، حيث تم الانتهاء من أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف، وتنفيذ آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل، و75% من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف وعمل التجهيزات للبدء فى صب الأساسات الخازوقية بنهاية شهر يناير الحالي .
 
وأوضح، أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه لـ4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، و3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، و2 بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية.
 
كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .
 
وأضاف أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.
 
ويهدف هذا المشروع لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقع بنطاق المشروع.
 
 

قناطر ديروط

مشروع قناطر ديروط

وزارة الرى

الصعيد

المياه



الموضوعات المتعلقة

‫تعرف على أهمية قناطر ديروط الجديدة.. تحسين الرى فى 1.6 مليون فدان الأبرز

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 01:00 ص

‏‎‎قناطر ديروط الجديدة.. بديل لأقدم المنشآت الهيدروليكية فى العالم.. تقع على ترعة الإبراهيمية وتغذى 7 ترع فرعية.. تروى 1.60 مليون فدان فى 5 محافظات.. وتوفر منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع

الأربعاء، 30 نوفمبر 2022 11:00 ص

تعرف على أهم مشروعات وزارة الرى فى الصعيد.. قناطر ديروط الجديدة أبرزها

السبت، 26 نوفمبر 2022 08:00 ص

‫وزير الرى: تنفيذ 326 مشروعا بالصعيد.. والبدء فى قناطر ديروط الجديدة

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 09:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة