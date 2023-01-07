الرى تعلن البدء فى صب الخرسانة بمشروع قناطر ديروط الجديدة

كتبت ـ أسماء نصار

أعلن المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، أنه تم بدء صب الخرسانة فى قنطرة الديروطية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيزات الموقع والأعمال المؤقتة.

أضاف، أنه يجرى العمل فى قنطرتى أبو جبل والساحلية لإنهاء المرحلة الأولى المستهدفة خلال فترة السدة الشتوية 5– 30 يناير الحالي ، حيث تم الانتهاء من أعمال الردم لزوم السد المؤقت والعمل على تركيب منظومة التجفيف، وتنفيذ آبار النزح والمراقبة بموقع قنطرة أبو جبل، و75% من السد المؤقت بنظام الستائر المعدنية لقنطرة بحر يوسف والبدء فى تركيب مجموعة التجفيف وعمل التجهيزات للبدء فى صب الأساسات الخازوقية بنهاية شهر يناير الحالي .

وأوضح، أنه يتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه لـ4 بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل، و3 بوابات لقنطرة فم الديروطية، و2 بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية.

كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع، كما يتم مراعاه تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

وأضاف أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

ويهدف هذا المشروع لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لـ 45 موقع بنطاق المشروع.