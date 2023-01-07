البنتاجون سيشجع حلفاء واشنطن على تسليم أنظمة الدفاع الجوى لأوكرانيا

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لنظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أنه سيحث حلفاء وشركاء واشنطن على نقل أسلحة الدفاع الجوي وغيرها من الأسلحة إلى كييف.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن الوزيرين ناقشا في محادثة هاتفية يوم الجمعة موضوع تخصيص أكثر من 3 مليارات دولار إضافية من جانب الولايات المتحدة لأوكرانيا، لتشمل " مركبات المشاة القتالية من طراز برادلي، وكذلك مركبات مدرعة إضافية، وأنظمة المدفعية والذخيرة وغيرها من الأسلحة والمعدات الهامة".

ووفقا للمتحدث، شدد أوستن، على أن واشنطن "ستشجع الحلفاء على مواصلة دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية طالما كان ذلك ضروريا، لتتمكن من الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ".

وقال رايدر أيضا، إن أوستن ناقش يوم الجمعة مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت "تفعيل المساعدة العسكرية" إلى كييف في ضوء اجتماع 20 يناير المقبل لمجموعة الاتصال حول أوكرانيا.

وأشاد الوزير الأمريكي، بقرار برلين المتعلق بتزويد أوكرانيا ببطارية من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وعربات مشاة القتالية من طراز ماردير.