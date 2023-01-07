نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تم إقامة قداس عيد الميلاد وتوزيع هدايا على النزلاء، وهو ما يؤكد الحرص على إحياء المناسبات الدينية وتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الدينية فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التى تراعي معايير حقوق الإنسان.
الأسوار لا تمنع فرحة العيد..احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الإصلاح (فيديو)السبت، 07 يناير 2023 06:20 م
احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الاصلاح
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