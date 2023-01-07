الأسوار لا تمنع فرحة العيد..احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الإصلاح (فيديو)

كتب محمود عبد الراضي

نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تم إقامة قداس عيد الميلاد وتوزيع هدايا على النزلاء، وهو ما يؤكد الحرص على إحياء المناسبات الدينية وتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الدينية فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التى تراعي معايير حقوق الإنسان.