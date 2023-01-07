اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأسوار لا تمنع فرحة العيد..احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الإصلاح (فيديو)

السبت، 07 يناير 2023 06:20 م
الأسوار لا تمنع فرحة العيد..احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الإصلاح (فيديو) احتفالات النزلاء الأقباط بعيد الميلاد بمراكز الاصلاح
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالات لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث تم إقامة قداس عيد الميلاد وتوزيع هدايا على النزلاء، وهو ما يؤكد الحرص على إحياء المناسبات الدينية وتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الدينية فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق منظومة السياسة العقابية الحديثة التى تراعي معايير حقوق الإنسان.
 

الداخلية

السجون

مراكز الاصلاح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة