إنقاذ طفل تعرض للاحتجاز داخل مصعد عقار فى منطقة الدقى

كتب عبد الرحمن سيد

تعرض طفل للاحتجاز داخل مصعد عقار في الدقي، مما أسفر عن إصابته، وأشارت التحريات إلى أن المصعد تعرض للعطل، وبداخله الطفل، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تمكنوا من استخراجه، وتم نقله إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طفل للاحتجاز داخل مصعد في الدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية، حيث تم إنقاذ الطفل، وتبين إصابته فتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

وعلى جانب آخر، يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة 5 سيدات إثر سقوط مصعد داخل مستشفى في الطالبية، وتم نقل المصابات إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بسقوط مصعد بأشخاص في منطقة الطالبية ؛ وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإنقاذ البرى إلى المكان، وتبين من خلال الفحص سقوط أسانسير بداخله 5 سيدات داخل مستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.