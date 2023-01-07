إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى العاشر الجامعى، بوصول 10 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتبين من الفحص وانتقال الأجهزة الأمنية تبين وقوع حادث إنقلاب ميكروباص بطريق بلبيس العاشر من رمضان،أمام مصنع المكرونة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وفى سياق متصل تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم بقتل شاب بجرح طعنى بالرقبة، بنطاق قرية السلام التابعة لمركز شرطة بلبيس، وجارى ضبط المتهم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار من إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "حسين ح ع ح" 31 عامًا جزار مقيم قرية العدلية نطاق مركز شرطة بلبيس جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي.

وتبين من التحريات الأولية، قيام " ع ز" مقيم سعدون بلبيس، بارتكاب الواقعة، والتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض بمنطقة البر الشرقى نطاق قرية السلام دائرة مركز بلبيس لخلافات بينهما، ولاذا بالفرار، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، من ضبط المتهم تم تحرير محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.