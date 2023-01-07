إصابة شخص نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس، وتم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية السويس بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن إصابة مختار جميل متولى سائق التروسيكل بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. على الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس لاسعافه ورعايته طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصاب.