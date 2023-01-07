إصابة 5 أشخاص بسبب تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوي نطاق مدينة 6 أكتوبر ، وانتقل رجال المرور للمكان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وكشفت المعاينة، اصطدام سيارة ملاكى وميكروباص أمام قرية السلمانية ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي وتم رفع حطام الحادث بالكامل.