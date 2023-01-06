9 يناير.. بدء امتحانات المواد الأساسية لصفوف النقل فى الجيزة

تستعد مدارس محافظة الجيزة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023 لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وذلك على النحو الآتي:
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى
-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية.
-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية.
-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.
-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.
جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى
-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.
-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية.
-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.
-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.
-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي
-الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية.
-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.
-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم.
-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي
-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.
-السبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانت الصف الثانى الإعدادي
-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
-الخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.
-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية
- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.
- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.
- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.
- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.
- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).
جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام (عربى – لغات)
-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.
-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.
-السبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء.
-الإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة.
-الأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)
-السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام).
-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي).
-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام).
-الأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي).
-الثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي).
-الخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).
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