9 يناير.. بدء امتحانات المواد الأساسية لصفوف النقل فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تستعد مدارس محافظة الجيزة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022/2023 لجميع مراحل النقل والشهادة الإعدادية، والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 9 يناير 2023، وذلك على النحو الآتي:

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائى

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، والتربية الدينية.

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم، والمهارات المهنية.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائى

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، وICT.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

-الأحد 15/1/2023، امتحان اللغة العربية.

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الرياضيات.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والعلوم.

-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

-السبت 14/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانت الصف الثانى الإعدادي

-الثلاثاء 10/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الخميس 12/1/2023، امتحان مادتى الهندسة، والعلوم.

-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

- السبت 21 يناير 2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023، امتحان مادتى العلوم، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023، امتحان مادتى الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023، امتحان مادة الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام (عربى – لغات)

-الأحد 15/1/2023، امتحان مادتى اللغة العربية، واللغة الأجنبية الثانية.

-الثلاثاء 17/1/2023، امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا.

-السبت 21/1/2023، امتحان مادتى التاريخ والأحياء.

-الإثنين 23/1/2023، امتحان مادتى الرياضيات والفلسفة.

-الأربعاء 25/1/2023، امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء.

جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام (عربى – لغات)

-السبت 14/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية، (عام).

-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الأحياء (علمي)، وامتحان مادة الفلسفة والمنطق (أدبي)، امتحان مادة الكيمياء (علمي)، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع (أدبي).

-الأربعاء 18/1/2023، امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، (عام).

-الأحد 22/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وامتحان مادة التاريخ (أدبي)، وامتحان مادة الفيزياء (علمي).

-الثلاثاء 24/1/2023، امتحان مادة تطبيقات الرياضيات (علمي)، وامتحان مادة الجغرافيا (أدبي).

-الخميس 26/1/2023، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، (عام).