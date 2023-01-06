40 مليار جنيه مشروعات حياة كريمة بـ"سوهاج".. تعرف على التفاصيل

كتب هانى الحوتى

تستحوذ محافظة سوهاج، على النصيب الأكبر من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية، إذ يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بـ7 مراكز بسوهاج أي ما يمثل حوالي 13% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى البالغة 52 مركزًا، وتضم هذه المراكز 181 قرية بالمحافظة من إجمالي 1477 قرية، وسيستفيد من هذا المشروع في المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن بالمحافظة من إجمالي 18 مليون على مستوى الجمهورية وهم المستفيدون في المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".

وبحسب بيانات رسمية، يتم تنفيذ 2656 مشروعا رئيسيا بمحافظة سوهاج بتكلفة تقرب من 37 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعات تم تنفيذها في المرحلة التمهيدية لحياة كريمة وصلت تكلفتها إلى 330 مليون جنيه، أي نقترب من 40 مليار جنيه فقط لمحافظة سوهاج ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتضم مشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج مدارس سواء ابتدائية أو ثانوية أو فنية، ووحدات صحية يتم تنفيذها على أعلى مستوى، ومجمعات حكومية وأخرى زراعية لتقديم الخدمات، ومراكز الشباب والرياضة، كما تم تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سوهاج، و 181 مشروع صرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتنفيذ 37 مشروعا لمياه الشرب، وجار تنفيذ 144 أخرى، و18 محطة تنقية جديدة، ومنها مشروعات الري وتبطين الترع، حيث يوجد 96 مشروعًا جار تنفيذها على مستوى محافظة سوهاج في هذا الشأن.

كما يتم تمويل المشروعات الصغيرة بقرى ومحافظات الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لتلك القرى، وبالأخص للمرأة المصرية، حتي يتوافر لها فرص عمل، حيث بلغ عدد القروض الصغيرة التي تم منحها بمحافظة سوهاج 1.1 مليار جنيه، الأمر الذي وفر 77 ألف فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي وفرتها مشروعات "حياة كريمة" لأهالي المحافظة، إضافة إلى ذلك وصل الدعم النقدي بسوهاج ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، منذ يناير 2015 حتى الآن إلى 11.5 مليار جنيه، لـنحو 324.5 ألف أسرة في محافظة سوهاج، بما يعادل أكثر من ربع الأسر في سوهاج.