وداعا لأزمة المواصلات ببنى سويف.. تشغيل 30 أتوبيسا بين العاصمة والمراكز.. صور

بنى سويف هانى فتحى

سنوات عدة وأهالى مراكز وقرى محافظة بنى سويف يعانون يوميا من أزمة المواصلات بين المدينة العاصمة والمراكز التابعة للمحافظة، خاصة فى أيام الدراسة وتوافد طلاب الجامعات والموظفين يوميا على مدينة بنى سويف.

ومع بداية العام الميلادى الجديد أهدى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أهالى المحافظة خبرا مفرحا بعدما أعلن عن بدء العمل بتشغيل 30 أتوبيسا بسعة 28 راكبا على خطوط بنى سويف المراكز المختلفة لحل أزمة قلة السيارات، خاصة فى وقت الذروة بمنطقة موقف محيى الدين.

ومع اليوم الثالث من العام الميلادى الجديد، انطلقت الأتوبيسات فى العمل فعليا على الخطوط المختلفة بين مدينة بنى سويف والمراكز الستة الأخرى بالإضافة إلى منطقة شرق النيل.

وبدأت الأتوبيسات فى التنقل بين موقف محيى الدين "نقطة الانطلاق" بمدينة بني سويف والمراكز المختلفة، حيث بدأت 30 سيارة أجرة مينى باص، 28 راكبا أو 32 راكبا؛ فى العمل على الخطوط المختلفة بجانب سيارات الأجرة الأخرى للتخفيف من زحام المواطنين.

وتم تشغيل الأتوبيسات على خطوط : بني سويف – الواسطى ، بني سويف – ناصر ، بني سويف – ببا ،بني سويف – اهناسيا ، بني سويف – الفشن ، بني سويف – سمسطا ، بني سويف – شرق النيل، تنفيذا للبرتوكول الذى تم توقيع بين المحافظة وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والذى يشمل قيام الجهاز بالتعاون مع المحافظة برقابة الجودة لكل خدمات النقل المؤداة من الناقلين وتقديم الدعم الفني للإدارات المختصة بالمحافظة.

من جانبه قال هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تسليم شركة النقل الجماعى 3500 متر أملاك دولة بمقابل انتفاع طبقا لقرار لجنة تثمين الأراضى بطريق موقف محى الدين تزمنت والمزمع انشاء جراج للأتوبيسات الخاصة بالشركة.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل لتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين، التي تسعى لتنفيذها على الواقع الحكومة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتسعى المحافظة من خلال رؤية واستراتيجية لتنفيذ تلك التوجيهات، وبما يساهم في تحسين مستوى وجودة المواطن السويفي.

وأكد المحافظ أن المحافظة دبرت أماكن بالمواقف للشركات الصادر لها قرارات الترخيص بالتشغيل داخل المحافظة، وتقديم كل أوجه المساعدة والحماية لتمكينها من أداء الخدمات المنوط بها، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركات بالوقوف فى الساحات التى يتم اختيارها كمحطة انتظار.



اتوبيسات الواسطى



اتوبيسات اهناسيا



اتوبيسات جماعية ببنى سويف



اتوبيسات ناصر



بدء تشغيل اتوبيسات النقل الجماعى



تشغيل النقل الجماعى لمراكز بنى سويف