هارى يكشف قتله 25 من طالبان بأفغانستان.. وتليجراف: مخاوف من احتمال استهدافه

كتبت ريم عبد الحميد

قال الأمير هارى، نجل ملك بريطانيا، إنه قتل 25 شخصا خلال الجولة الثانية له فى أفغانستان، بحسب ما جاء فى مذكراته.

وقال هارى، بحسب ما ورد فى صحيفة التليجراف، إنه حلّق، حيث كان طيارا، فى ست مهام أسفرت عن قتل بشر، وهو الشىء الذى لا يشعر لا بالفخر أو الخزى بشأنه.

وكتب فى مذكراته التى تصدر الأسبوع المقبل تحت عنوان Spare، لكن تم تسريبها فى أسبانيا، إن فى قلب المعركة لم يكن يفكر فى رقم 25 كأشخاص، ولكن كقطع شطرنج كان عليه إخراجها من اللوحة.

وناقش هارى، البالغ من العمر 38 عاما، لأول مرة عدد مقاتلى طالبان الذين قتلهم بشكل شخصى خلال خدمته العسكرية، وهو أمر من المرجح أن يزيد المخاوف المتعلقة بسلامته الشخصية.

وقالت صحيفة التليجراف إن الدوق طالما اعتبرا هدفا للإرهابيين ليس فقط بسبب وضعه الملكى، ولكن لأنه شارك مرتين فى حرب أفغانستان، وهو ما جعله هدفا لمنظمات إرهابية.

وفى العام الماضى، اتخذ هارى إجراءً قانونيا بسبب قرار وزارة الداخلية البريطانية عدم تقديم حماية شرطية كاملة له ولعائلته أثناء زيارته لبريطانيا، وقال محاميه إنه "لا يشعر بالأمان" عندما يكون في المملكة المتحدة ، بعد أن فقد الأمن الذي يموله دافعو الضرائب عندما تخلى هو وزوجته عن واجباتهما الملكية.

ويكشف الكتاب المؤلف من 410 صفحة عن المراراة التى يشعر بها هارى من الطريقة التى يتم معاملته بها من قبل عائلته، وبث سلسلة من المظالم حول الملكة والملكة القرينة وأمير وأميرة ويلز.