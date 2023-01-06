نجاح جراحة تقويم انحناء جانبى لعمود فقرى لفتاة 16 سنة بمجمع الأقصر الطبى الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، نجح أطباء قسم العظام بمجمع الأقصر الطبي الدولي بالأقصر، في جراحة تقويم انحناء جانبي للعمود الفقري لفتاة تبلغ من العمر 16 عام، حيث تعد هذه الجراحة من الجراحات الكبرى في مجال جراحات العمود الفقري، وذلك بتكلفة أقل من 400 جنيه للعملية.

والبداية كانت بحضور الفتاة إلى مجمع الأقصر الطبي الدولي وهي تعاني من إنحناء جانبي في العمود الفقري، وتم تجهيز المريضة للدخول إلى غرفة العمليات، وبعد ذلك تم تقويم العمود الفقري بتركيب أقطاب معدنية وتثبيتها بواسطة مسامير، وإعتدال طول المريضة من 146 سنتيمتر إلى 155 سنتيمتر، وخرجت الفتاة من المجمع الطبي وهي الآن بصحة جيدة وتستمتع بحياتها الجديدة مع أهلها وأصدقائها بعد معاناة مع انحناء الظهر دامت لسنوات ، وتتم متابعتها بعيادة العظام للإطمئنان عليها .

وأجرى الجراحة الفريق الطبي المكون من الدكتور مرسي بسيوني استشاري جراحة العمود الفقري بالمجمع، والدكتور حمدي حسن أخصائي العظام بالمجمع، والدكتور يوسف عدنان طبيب مقيم العظام بالمجمع، والدكتور السيد فوزي طبيب مقيم العظام بالمجمع، والدكتور إبراهيم العبد استشاري تخدير بالمجمع، والدكتور أحمد إسماعيل استشاري التخدير بالمجمع، والدكتورة راني سامي أخصائي التخدير بالمجمع، وطاقم التمريض الطبي المكون من وردة فتحي حباشي، وذلك تحت إشراف مدير عام المجمع الدكتور محمد العقبي، والمدير الطبي للمجمع الدكتور عرفة الهواري.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، أنه بإمكان الأهالى متابعة وعلاج إصابات ومشاكل العمود الفقري والعظام بمجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر عن طريق الكشف بعيادة العظام، وللحجز والاستفسار لمنتفعى التأمين الصحي الشامل يرجى الاتصال على الخط الساخن 15344، ولغير منتفعي التأمين الصحي الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للحجز في مجمع الأقصر الطبي الدولي بمدينة الأقصر.