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مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس.. صور

الجمعة، 06 يناير 2023 09:42 م
مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس.. صور مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، قداس عيد الميلاد المجيد، مساء اليوم، بكنيسة مار جرجس، بمشاركة كهنة الكنيسة وعدد كبير من الشمامسة وشعب الكنيسة من الأخوة الأقباط.
 
شارك في القداس القمص شنوده فتحي ، والقمص جرجس بشاي،  والقمص داوود راتب، والقس جوارجيوس فؤاد، والقس توماس جابر، وعدد من الكهنه أيضا. 
 
وقدمت الكنيسة مجموعة من الألحان الكنسية الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد، في ظل أجواء من الفرحة بمناسبة العيد.
 
وحرص شعب الكنيسة على التقاط الصور التذكاريه قبل الدخول الى القداس احتفالا بعيد الميلاد المجيد ، كما شارك مجموعه كبيرة من الشمامسه من أطفال الكنيسه بالزي الخاص بهم في القداس، في أجواء من الفرحة بين الجميع.
 
 
وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء مدحت عبد الرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.
 
 
أطفال الكنيسة
أطفال الكنيسة

الأنبا تادرس والكهنه
الأنبا تادرس والكهنه

الأنبا تادرس
الأنبا تادرس

الشمامسه والقساوسة بالكنيسة
الشمامسه والقساوسة بالكنيسة

القمص شنوده
القمص شنوده

طقوس للأقباط في بورسعيد
طقوس للأقباط في بورسعيد
 

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