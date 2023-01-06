أوبريت غنائي للاحتفال بأكبر مكتبة عائمة في العالم ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، احتفالية، مساء اليوم الجمعة، بساحة مصر المطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس، للترحيب بسفينة الكتب "logos hope" وطاقمها وفريق المتطوعين من 70 جنسية مختلفة يعملون بأكبر مكتبة عائمة في العالم مقامة على متنها.

وتضمنت الاحتفالية أوبريت غنائي راقص لفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، بعنوان "مصر الحضارة" بمشاركة 60 عضو ما بين فنان واستعراضي ومؤدي، قدموا صورة تعبيرية فنية راقصة عن الحضارة المصرية والمراحل التي مرت بها، وقدرتها على تخطي الصعاب وتسطير التاريخ والبطولات، حتى وصولنا للوقت الحاضر.

ووصلت السفينة logos hope التي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم، أول أمس الأربعاء، حاملة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، لتبقى 20 يومًا، وتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وافتتحت السفينة معرضها العائم، أمس الخميس، لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة لمختلف الفئات العمرية من 13 وحتى 65 عامًا، وستكون أبوابها مفتوحة أمام زائريها من الساعة 10.00 صباحا حتى 10.00 مساء"، وذلك خلال الفتره من 5يناير حتى 23 يناير2023، برسم دخول رمزي 5 جنيهات، بينما الدخول بالمجان لـ"قادرون باختلاف" والأطفال أقل من 13 عامًا، وكبار السن أكبر من 65 عامًا.