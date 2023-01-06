مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تحتفل غدا بعيد القيامة المجيد

سوهاج - محمود مقبول

قال الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، إن الكنيسة الكاثوليكية فى صعيد مصر تحتفل غدًا بعيد الميلاد يوم 7 يناير من كل عام وتقام الصلوات هذا العام على نية راحة نفس البابا المتنيح مثلث الرحمات البابا بنيدكتوس السادس عشر، والذى تنيح صباح يوم 31 ديسمبر، وقد شارك أمس الخميس أعضاء السينودس المقدس فى صلوات الجنازة لقداسة البابا الراحل.

وحول الإجراءات الاحترازية التى تتبعها الكنيسة هذا العام، قال فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأمور جيدة تماما الأن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

واحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بـعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر الماضى، إذ ترأس قداسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وشاركه الصلاة الآباء المطارنة أعضاء السينودس المقدس، وقد استقبلت الكنيسة صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبرى القبة، وقد كان على رأس المهنئين قداسة البابا تواضروس الثاني.