اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يتوجه إلى روما للمشاركة فى جنازة البابا بنديكتوس

الثلاثاء، 03 يناير 2023 12:20 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يتوجه إلى روما للمشاركة فى جنازة البابا بنديكتوس الأنبا إبراهيم إسحاق
كتب: محمد الأحمدى

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يتوجه غدًا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، إلى روما، للمشاركة فى جناز مثلث الرحمات، قداسة البابا بندكتوس السادس عشر، البابا الفخري للكنيسة الكاثوليكية، يرافقه وفد من الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر.

ومن المقرر أن تقام مراسم الجنازة يوم الخميس القادم، الموافق الخامس من يناير الجاري، بكاتدرائية القديس بطرس، بالفاتيكان، برئاسة قداسة البابا فرنسيس.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، أن قداسة البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفى أمس في تمام الساعة 9:34 صباحًا في دير الأم الكنيسة في الفاتيكان.

وأكدت أنه سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن، موضحة أنه اعتبارًا من صباح يوم الإثنين، 2 يناير 2023، سيكون جسد البابا الفخري فيبازيليك القديس بطرس حتى يتمكن المؤمنون من توديعه."

وتُعلن الكنيسة القبطية الكاثوليكيّة في مصر وبلاد المهجر، أنها ستحتفل بكل قدّاسات رأس السنة الميلادية وقدّاسات عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير مساء فى موعدها المحدد، على أن تكون الصلاة من أجل الراقدين في كل القدّاسات، مُكرّسة لراحة نفس مثلث الرحمات قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر.

وقدمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر الشكر لكافة المعيّدين عليها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، واعتذرت عن عدم استقبال الضيوف لمرورها بهذا الظرف الحزين. وستقوم الكنيسة لاحقا بالإعلان عن مواعيد وأماكن استقبال مُعزِّيها الكرام.

وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

ويعد البابا بنديكتوس، البالغ من العمر 95 عاما، أول بابا للكنيسة الكاثوليكية يتنحى منذ 600 عام، بسبب تقدمه في السن في عام 2013.

وبعد أن تدهورت صحة "بنديكتوس" طلب البابا فرنسيس، في نهاية الاجتماع الأخير هذا العام، من الناس أداء "صلاة خاصة للبابا بنديكتوس".

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقى "جوزيف راتزينجر" قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير في قلب حدائق الفاتيكان.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

روما

البابا بنديسكتوس السادس عشر



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