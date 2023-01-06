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مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا - سفاجا

الجمعة، 06 يناير 2023 11:31 ص
مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا - سفاجا انقلاب ميكروباص- ارشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 بطريق قنا - سفاجا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا  من غرفة العمليات، بانقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 27 بطريق قنا _سفاجا،  وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات لنقل المصابين والجثث.
 
أسفر الحادث  عن مصرع ماركو عنتر ، 22 عاما، و بيشوي عطا الله و جثة مجهولة الهوية، وإصابة سيد ذكي ابو المجد 41 عاما، كدمات وسحجات، وأحمد فاوي عبد القادر ،43 عاماً، مجهول الهوية، وجرجس لطفي سالم 23 عاما، وعبد النور رفعت ذكي، وهدرا طلعت شاكر، وجرجس سعيد.
 
تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 

 


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