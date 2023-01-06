مديرية تموين الأقصر تعلن تفاصيل وحصاد 30 يوماً لخدمة المواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

شنت مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملاتها التموينية المكثفة فى الفترات الصباحية والمسائية للتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية والتصدى للمخالفين بكل حسم وقوة، على مدار الـ30 يوماً الماضية، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وخاصة سلعة الأرز الحر، والتأكد من عدم إخفاء وحجب السلع بهدف زيادة أسعارها.

وأسفرت نتيجة هذه الحملات عن رصد مخالفات بيع سلع منتهية الصلاحية وبدون فواتير ومجهولة المصدر، بأزيد من السعر الرسمى وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وغير ذلك من مخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة وعرضها على وكيل النائب العام.

وكشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أن جهود المديرية خلال الفترة من 1 حتى 31 ديسمبر 2022 شملت بقطاع سلعة الأرز الحر الإشراف على بيع كمية قدرها 158,320 طن أرز حر بفروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة، وذلك من جملة كمية واردة قدرها 289,900 طن على والمتبقى منها كمية قدرها 131,580 طنا، وتتم المتابعة بصفة مستمرة، بالإضافة إلى توزيع كمية قدرها 385 طنا من الأرز الحر عريض الحبة معبأ للبيع للمواطنين بسعر الكيلو 15 جنيها على تجار التجزئة واردة من خارج المحافظة ويتم بيعها للمواطنين تحت إشراف المديرية.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار لـ"اليوم السابع" أنه فى قطاع المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، تم صرف 80 مليون رغيف خبز بلدى مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومى 2,6 مليون رغيف، من خلال 304 مخابز بلدية مدعمة، وصرف كمية قدرها 4024 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر، كما تم صرف مقررات شهر ديسمبر 2022 سلع تموينية ومنحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمبلغ 53,4 مليون جنيه بنسبة 92% بموجب البطاقات التموينية، ما أدى إلى توافر السلع الأساسية (زيت - سكر - مكرونة) وعدم التأثر بالسوق الخارجية وارتفاع الأسعار، وتم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 835 ألف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 42772 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أنه فى قطاع المواد البترولية والبوتاجاز، انتظم عمل محطات الوقود بالأسعار المقررة دون أى معوقات أو مشاكل، كما استمر انتظام عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بالطود وعمل مستودعات البوتاجاز بالأسعار المقررة، وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء مع توفر الأسطوانات المنزلية الصغيرة على مستوى المحافظة دون أي معوقات أو مشكلات، وفى الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق تم تحرير إجمالي عدد 1097 محضر ومخالفة تموينية، ففى مجال المخابز تم تحرير عدد 535 مخالفة تموينية ( إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – إنتاج خبز ناقص الوزن –عدم نظافة المخبز – عدم وجود ميزان – عدم وجود قائمة تشغيل مخابز – تصرف المخابز في الدقيق – اختراق نظام - عدم اعطاء بون صرف– عدم نظافة مخبز - عدم وجود سجلات).

وفى مجال الأسواق والمواد البترولية تم تحرير 536 محضرا تموينيا (سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء صلاحيتها - عدم إعلان عن الأسعار– عدم حمل شهادة صحية-عدم وجود فواتير– إدارة منشأة بدون ترخيص – حيازة سلع بدون فواتير – حيازة سلع مجهولة المصدر– غلق بدالين تموينين في المواعيد الرسمية)، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير إجمالي عدد 26 محضرا تموينيا ( عدم وجود سجل 21 بترول – غلق مستودعات بوتاجاز في المواعيد الرسمية – عدم ارسال محطات الخدمة الاخطارات الشهرية).

أما بالنسبة للشكاوى الواردة فقد تم الرد على إجمالي 226 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء) والجهات الأخرى المختلفة خاصة بإيقاف بطاقات تموينية وتلف بطاقة تموينية وعدم إضافة زوجة وأبناء غير مستفيدين، وعدم الحصول على منحة الدعم الاستثنائي، وارتفاع أسعار السلع وإدارة منشأت بدون ترخيص، وغيرها من الشكاوى.