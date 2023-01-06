مدارس وجامعات ومستشفيات وآلاف الوحدات السكنية لتعمير "سوهاج الجديدة"

كتب هانى الحوتى

ضخت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، استثمارات ضخمة ب مدينة سوهاج الجديدة خلال السنوات الثمانية الماضية لتوفير خدمات متكاملة للسكان الحاليين، وجذب سكان جدد لاستيعاب الزيادة السكانية، ووقف الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص، مما ساهم في زيادة أعداد سوهاج الجديدة-والتي تعد إحدى مدن الجيل الثالث- من بضع مئات من الأسر إلى الآلاف في الوقت الحالي.

وتبلغ مساحة مدينة سوهاج الجديدة 30.4 ألف فدان داخل إقليم محافظة سوهاج، وتتميز بتنوع الخدمات ما بين وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومستشفى لعلاج الأطفال، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق "مياه وصرف صحي" وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.

المشروعات التعليمية نفذت الحكومة، مشروعات تعليمية للتعليم الأساسي والجامعي منها مدارس اللغات، والمدارس المصرية اليابانية، ومدرسة المتفوقين في مدينة سوهاج الجديدة، إضافة إلى جامعة سوهاج الجديدة، وجامعة خاصة تخدم أهالي سوهاج، كما من المخطط تنفيذ جامعة خاصة أخرى على مساحة 25 فداناً، بالإضافة إلى أنه أصبح لدى سوهاج 10 معاهد عليا ومتوسطة وفنية، في محافظة سوهاج، تقدم خدماتها لأهالي المحافظة.

المشروعات الصحية كما يتم تنفيذ مستشفى للأطفال بنسبة إنجاز بلغت 90%، وقارب على الانتهاء، وتم الاتفاق مع جامعة سوهاج على أن تبدأ في تجهيزه وتشغيله في أقرب فرصة ليقدم خدمة متميزة على غرار مستشفى أبو الريش التعليمي بالقاهرة، التابع لجامعة القاهرة، وبذلك سيكون هناك مستشفى لا مثيل لها لتقديم الخدمات للأطفال الذين كانوا لا يحظون بهذه الخدمات النوعية المطلوبة، ويضطر الأهالي للنزول بأبنائهم إلى القاهرة، أو أقرب محافظة، لتلقي هذه النوعية من الخدمات، وباكتمال هذا المستشفى سيكون هناك مستشفى متخصص على أعلى مستوى يقدم خدماته لسوهاج وللمحافظات القريبة.



مشروعات سكنية كما تم تم تشييد أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية في مدينة سوهاج الجديدة، وتم تسكين وحدات عديدة منها وحجز الوحدات الأخرى ونتجه حاليا لتسكينها، وجاري إنشاء وحدات "سكن كل المصريين" بكل مستوياته، بدءا من الإسكان الاجتماعي، والمتوسط، وفوق المتوسط؛ تبلغ 17 ألف وحدة سكنية، فيما تم تسليم 504 وحدات سكنية بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة تتجاوز 51 مليون جنيه أمس.



خدمات متكاملة وبحسب بيانات وزارة الإسكان، جارٍ تنفيذ 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي وقطع الأراضي المتميزة، وتتكون من: سوق تجارية تضم 8 محال لخدمة منطقة الحى الثاني بنسبة تنفيذ 95 %، وسوق تجارية تضم 3 محال لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الأول، وسوقين تجاريتين بعدد 8 محال تجارية بمنطقة قطع الأراضي المتميزة بالـ 455 فدانا بنسبة تنفيذ 55%.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة إلى أنه جارٍ تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بالمدينة، لاستكمال تنفيذ الشبكات بالمناطق المختلفة ومنها: شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وإنارة الشوارع "المرحلة الثانية " لمنطقة 455 فدانا مجاورات ( 3 - 4 – 5 - 9 - 10) وتخدم قطع الأراضي المتميزة والاستثمارية والتجارية والطبية، وشبكة كهرباء منطقة الشريط بعرض 100 متر ومنطقة العمراني المتكامل شمال المدخل الشمالي للمدينة، كما تم الاستلام الابتدائي للأعمال المتبقية لمشروع شبكة كهرباء منطقة إسكان العمارات بالحي الثاني، واستبدال 1500 كشاف صوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة لتوفير الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة من استخدام كشافات الصوديوم، وجارٍ البت الفني لأعمال كهرباء عمارات الإسكان الاجتماعي لـ42 عمارة بمنطقة التوسعات الجنوبية.