محافظ الأقصر يهنئ البابا تواضروس وقيادات كنائس الأقصر بعيد الميلاد المجيد

الأقصر – أحمد مرعى

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته مايلي:- (يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية).

فيما أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والتخصصية والوحدات الصحية بنطاق المحافظة إلى الدرجة القصوى، وتم وضع خطة تأمين طبي حيث تم تقليص إجازات وراحات الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ وتشكيل فرق الانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ، وذلك إستعداداً لإستقبال أعياد الميلاد وسط حضور وتوافد العديد من السياح خلال الموسم السياحي الحالي.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور أحمد السبكي، أنه تم توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى في كافة التخصصات الطبية الحرجة، بجانب الاستفادة من أطباء البروتوكولات الموقعة مع الجامعات المصرية، كما تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة ونشر سيارات الإسعاف بمختلف التمركزات والمحاور على مستوى المحافظة، كما تم التوسع في تفعيل نظام النداء الآلي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمعظم المستشفيات، مع التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء.

كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في مقر فرع الهيئة بالأقصر برئاسة الدكتور أحمد شفيق مدير الفرع لتلقي أية شكاوى أو إخطارات، ومتابعة الموقف على مدار الساعة، بجانب التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وغرف عمليات وزارة الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية، ويأتي هذا كله طبقا لخطة الهيئة العامة للرعاية بتوفير أقصى حد من الأمن والامان للخدمات الصحية وتقديم خدمة صحية متطورة مع بذل كل الجهد من الفرق الطبية للسهر على راحة المرضى والمواطنين.