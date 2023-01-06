محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس الثانى والإخوة الأقباط بعيد الميلاد

الغربيــــة عادل ضرة

أرسل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء نصها " أتقدم إليكم بأسمى آيات التهنئة القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متوجهاً للمولى - عز وجل - بخالص الدعوات لقداستكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، ودامت مصرنا آمنة وقوية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ".

كما بعث محافظ الغربية برقيات تهنئة لكلاً من الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة الكبرى وتوابعها وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية المسيحية.

ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتهنئة لأقباط مصر عامةً ولأقباط محافظة الغربية بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعياً المولى أن يجعله عيداً سعيداً على الجميع وأن يحفظ مصر وشعبها ويعيد هذه الأيام على الجميع بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، مؤكدا على أن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا، ورمزاً للمحبة والسماحة والسلام.