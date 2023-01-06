محافظة الإسكندرية: تم التعامل مع 22 ألف شكوى خلال عام 2022

الإسكندرية جاكلين منير

تلقى اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية تقريرًا عن أبرز أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنيين، وكذلك أهم مستجدات منظومة الشكاوى الحكومية ومبادرة "صوتك مسموع" على مستوى المحافظة خلال عام 2022.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل.

وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بضرورة وجود آلية مستمرة للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم، والإستجابة السريعة لحلها.

ومن جانبها، أوضحت داليا المالكي مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة أنه خلال عام 2022 جاءت الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل الفوري معها ومتابعة حلها مع الجهات المعنية كالتالي، فيما يخص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء تم التعامل مع 22147 ألف شكوى خلال عام 2022 ليصل إجمالي الشكاوى التي تم التعامل معها منذ تفعيل المنظومة بالمحافظة إلى أكثر من 88 ألفا، وذلك بنسبة الانجاز بلغت 99٪.

وفيما يخص مبادرة صوتك مسموع التابعة لوزارة التنمية المحلية فقد تم التعامل مع 1808 شكاوى بنسبة إنجاز 92٪، بالإضافة إلى التعامل مع 860 شكوى على الواتساب بنسبة إنجاز 90٪

وأشارت إلى أنه تلقى شكاوى المواطنين أول بأول على منظمومة الشكاوى الحكومية من خلال:

- الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الالكتروني:

https://www.shakwa.eg

كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس أب : ٠١٢١٢٠١٣٣٣٧