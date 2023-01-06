اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال

الجمعة، 06 يناير 2023 10:37 ص
مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال علم الصومال

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أدان مجلس حكماء المسلمين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد شيخ الأزهر، رئيس المجلس، الدكتور أحمد الطيب، رفض المجلس القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.

كما أعرب المجلس عن خالص التعازي لدولة الصومال حكومةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

 


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