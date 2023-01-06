وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن 12 جولة سابقة قد جرت من دون التوصل لنتيجة، حيث لم يستطع النائب الجمهورى كيفين مكارثي الفوز بذلك المنصب، مضيفة أن النواب الجمهوريين أوضحوا أن المفاوضات لا تزال جارية في هذا الصدد.