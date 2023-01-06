كنائس سوهاج تقيم قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

سوهاج - محمود مقبول

بدأت مراسم قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد داخل كاتدرائية السيدة العزاء بطهطا وكافة الكنائس والأديرة على مستوى محافظة سوهاج، والبالغ عددها 353 كنيسة ودير ومطرانية، حيث اصطف الشمامسة أمام الهيكل تزامنا مع وصول الأنبا أشعيا أسقف طهطا وجهينة ليترأس القداس.

وشهدت المراسم تكثيفا أمنيًا، حيث كثرت البوابات الإلكترونية والمتاريس وتواجد مدرعات للشرطة وسط تكثيف من تواجد أفراد الأمن على البوابة الرئيسية، بالإضافة إلى أفراد من فرق الكشافة التى قامت بتقسيم الكنيسة إلى العديد من المربعات حيث يجلس فى المقدمة كبار المسئولين والمهنئين ثم الشخصيات العامة وفى الخلف شعب الكنيسة الجماهير والمشاركين فى القداس.

كما قامت المديرية بالدفع بالقيادات لعمل المرورات الدورية على جميع الخدمات المنتشرة بمحيط الكنائس والمطرانيات والجمعيات على مستوى المحافظة للتأكد من جاهزية القوات ووضعها على أهبة الاستعداد وتلقين القوات الدور المنوط بها فى التعامل مع المستجدات، وأنه تم تدعيم الكنائس ببوابات إلكترونية للكشف عن المعادن ويتم تفتيش المشاركين فى الاحتفالات من خلال 3 نقاط تفتيش فى وجود سيدة من الكنيسة لتفتيش السيدات مع ضرورة التأكد من هوية الأشخاص من خلال بطاقة الرقم القومى.

وعلى جانب آخر، شهدت الكنائس بمحافظة سوهاج توافد كبيرا لشعب الكنيسة منذ ساعات مبكرة قبل مراسم القداس للمشاركة فى القداس وحجز مكان فى الصفوف الأولى.

وبعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية "بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن أهالي وأبناء محافظة سوهاج، أتقدم لقداستكم بأسمي آيات التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا تلك المناسبة بالخير والبركات، وأن يحفظ لمصر أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما هنأ "الفقى" الأخوة الأقباط داخل مصر، والمقيمين بالخارج بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة، مشيراً أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار، والتقدم لوطننا العزيز مصر.