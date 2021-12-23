اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مدينة نصر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:00 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد فى مدينة نصر الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك فى مصر
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد غدا الجمعة، فى الثامنة مساء، حيث يترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس فى كنيسة السيدة مريم العذراء بمدينة نصر.

وأوضح الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن هذه الأعياد تشملنا وتفرحنا جميعا إذا كنا مسلمين أو مسيحيين فنحن في وطن واحد وجسد واحد وكلنا أعضاء في هذا الجسد وكل سنة ونحن جميعا طيبين، وقدم الشكر إلى اليوم السابع لاهتمامه وتواجده مع الكنيسة الكاثوليكية والمكتب الإعلامى وإظهار كل الأنشطة وحضورهم في المجتمع.

وأضاف أن أعياد الميلاد هذا العام لها طابع خاص فيعتبر بعد ظروف كورونا وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات والصعوبات إلا أن فيه هذه القدرة للإنفتاح أكثر وضوح فى مظاهر الأعياد والكنيسة الكاثوليكية فى مصر تشدد على الإجراءات وتأكد على الوقاية وعلى أهمية أخذ اللقاح وعلى أهمية الاحتفاظ بكل الإجراءات الاحترازية.


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحاق

الانبا باخوم

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