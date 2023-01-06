قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء في بنها بحضور محافظ القليوبية ومدير الأمن.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شارك كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبا المحافظ، قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء في بنها، حيث قدموا التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بعيد الميلاد.

كما حضر القداس اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظ القليوبية، وممثلين عن مديرية الأوقاف برئاسة صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف والمنطقة المركزية للأزهر الشريف، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، ونواب البرلمان وعددا من ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأعرب المحافظ خلال القداس، عن تمنياته بعيد ميلاد مجيد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان، ويحفظ مصر الغالية، مؤكدا أن روح الاستقرار والمحبة تعم مصر وستظل مصر دائما رمزا للمحبة والسماحة بين جميع أبنائها الذين هم دائماً صفاً واحد، مؤكدا على حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم، تأكيدا لمشاعر الإخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري.

فيما قال الأنبا مكسيموس، في عظته وكلمته خلال القداس على روح المحبة والإخاء التي تربط نسيج الشعب المصري وتحقق الانتماء وتزيد من أواصر الإخوة بين كل أطيافه، وهي الطريق لتنمية الوطن وتحقيق الازدهار والتقدم الكمال هو الحب واللوائح بالحب هو مصر الوطن الذي نحبه وقلوبنا فيه ومصر وطن يعيش فينا ورسالة الميلاد الحب والمحبة بالعمل وليس الكلام والمجتهد.

وفي وقت سابق بعث عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ببرقيات تهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا وتوابعها، والمطران مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف ميت غمر وكفر شكر، والقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ القليوبية فى برقيته: "يطيب لي أن أهنئكم والأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى كل المصريين بالخير واليمن والبركات، وبهذه المناسبة الكريمة أود أن أعرب لنيافتكم عن اعتزازي واعتزاز محافظة القليوبية بمواقفكم العظيمة".

كما أكد الهجان، على وحدة أبناء المحافظة كنسيج وطني واحد متمنيا لمحافظة القليوبية ولمصرنا الحبيبة دوام الخير والنماء والرخاء فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



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المحافظ ونائبيه خلال المشاركة



جانب من قداس عيد الميلاد



محافظ القليوبية يشارك بقداس عيد الميلاد



مدير أمن القليوبية أثناء تقديم التهنئة



مدير أمن القليوبية خلال تقديم التهنئة