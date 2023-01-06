طقس الإسكندرية الآن.. مائل للبرودة والصغرى تسجل 13 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الجمعة ، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من عدم الاستقرار، وطقس متقلب ، مع انخفاض درجات الحرارة وتكون درجة العظمى 20 والصغرى 13 درجة.



كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11.



من جانبه، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على إن أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات لا تتوقف علي مدار اليوم طبقاً لخطة التطهير الدورية ويتم تكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار و بعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، بالإضافة إلى العبء الذي تواجهه شبكة الصرف الصحي فى المناطق غير المرصوفة و تتطلب جهد مضاعف لتطهير المطابق.

وأشار إلى حرص الشركة على تحسين مستوى خدمة الصرف الصحي بالإسكندرية وتقديمها بالصورة التي يتوقعها ويستحقها المواطنون، وإنه فور انتهاء الأمطار يتم رصد تجمعات الأمطار والعمل علي إيجاد حلول سريعة وأخرى جذرية للحد من الآثار السلبية للأمطار الغزيرة على المحافظة.

وقال إن الشركة تستعد قبل بدء النوة بـ24 ساعة فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بانتشار 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي و20 سيارة من الأحياء و 8 بدالات من شركة مياه الشرب على مدار اليوم حتى استقرار الحالة.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال.



