طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر ودرجة الحرارة الصغرى تسجل 13 درجة.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد "اليوم السابع" حالة الطقس بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، حيث تشهد عروس البحر المتوسط، حالة من الاستقرار، وطقس مشمس فى سماء المدينة، مع انخفاض درجات الحرارة فى الصباح الباكر وتكون درجة العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات، وعلى خفض مناسيب البيارات، وتمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الامطار.

وعلى صعيد آخر شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة " مشيرا " إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.



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