اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 12:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 300 ألف عبوة شيكولاتة أطفال فاسدة بمصنع غير مرخص في طنطا

الجمعة، 06 يناير 2023 12:06 ص
ضبط 300 ألف عبوة شيكولاتة أطفال فاسدة بمصنع غير مرخص في طنطا المضبوطات
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة، برئاسته وعضويه ياسر مراد مديرالادارة، ومحمد الشيخ مدير الرقابة تم ضبط مصنع بير سلم بأطراف مدينه طنطا يستخدم خامات رديئة فى تصنيع شيكولاتة أطفال، وبداخله 300 ألف عبوة شيكولاتة منتج تام الصنع، وفوارغ والات مستخدما علامات تجارية لكبرى الشركات، وتحرر محضر بالواقعة .

 
كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين بالغربية عن قيام صاحب مصنع تحت بير السلم بأطراف مدينة طنطا بتصنيع شيكولاتة اطفال من خامات رديئة على الفور تم تشكيل حملة تموينية للمرور على المصنع وتبين ان المصنع غير مرخص.
 
وعثر بداخلة علي 300 الف عبوة شيكولاتة تامة الصنع "موصلاح" مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين واستخدام علامات وماركات لشركات كبيرة تم التحفظ علي المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق
 
 

اخبار عاجلة

مديرية التموين بالغربية

وكيل وزارة التموين بالغربية

حملة تموينية بالغربية

طنطا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة