ضبط 730 كيلو شيكولاتة فاسدة داخل مصنع فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواءين اشرف الجندي مدير الامن ومحمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع "الشيكولاتة" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية "شيكولاتة " مجهولة المصدر ومدون بها بيانات إنتاج ومدة صلاحية على خلاف الحقيقة وبعضها غير صالح للإستهلاك الآدمى غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على (730 كيلو جرام "شيكولاتة" – 100 كيلو جرام بديل زبدة – 350 كيلو جرام سكر – أدوات التصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.