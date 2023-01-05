محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها لتوفير السلع الغذائية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن معارض "أهلا رمضان" توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مدعمة حتى نهاية شهر أبريل المقبل، والذى نظمته مديرية التموين بالقليوبية، بمشاركة الغرفة التجارية بالمحافظة وكبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدا بتنوع المنتجات المعروضة التى تغطى احتياجات الأسرة الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن السوق المحلية.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان" بمدينة بنها وذلك فى إطار جهود المحافظة فى محاربة غلاء الأسعار، من خلال التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق لافتتاح 5 معارض فى باقى المحافظة؛ لتغطية جميع المدن، وذلك فى إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية فى منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة.

وأجرى المحافظ، حوارا مع المواطنين المتواجدين بالمعرض؛ للتأكد من مدى رضاهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض فى تلبية احتياجات الأسرة المصرية، حيث أبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

وأشار المحافظ، إلى أن أسعار الأرز نسبة كسر 5% بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بـ12 ‏جنيه للكيلو، والدقيق 15 جنيها، ‏والزيت 750 ملى بسعر 35 جنيها واللحمة البلدى 130 ‏جنيها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الفيومى رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مجلس مدينة بنها، وعيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية.