ضابط شرطة يقاضى ترامب بسبب وفاة زميله فى أحداث اقتحام الكونجرس

كتبت: نهال أبو السعود

قامت ساندرا جارزا زميلة ضابط شرطة الكابيتول براين سيكنيك، الذي توفي بعد هجوم 6 يناير على الكونجرس، بمقاضاة دونالد ترامب ، زاعمة أن حملة الأكاذيب والخطاب التحريضى للرئيس السابق حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020 حفزت اعمال الشغب التي تسببت في وفاة سيكنيك.

وفقا لنيويورك تايمز، الدعوى المرفوعة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن العاصمة ، تحدد أسماء ترامب واثنين من مثيري الشغب الآخرين في اقتحام الكونجرس ويطالبون بتعويضات الملايين.

تزعم جارزا أن رفض ترامب منذ أشهر الاعتراف بفوز جو بايدن أثار أعمال عنف ثبت أنها قاتلة لسيكنيك وتنص الدعوى على أن "العديد من المشاركين في الهجوم كشفوا منذ ذلك الحين أنهم كانوا يتصرفون بناءً على ما يعتقدون أنه أوامر مباشرة من المدعى عليه ترامب لخدمة بلدهم".

وأضافت أن خطاب ترامب قبل ساعات من أعمال الشغب ، وحث الناس على "القتال مثل الجحيم" ، كان "تتويجا لجهود منسقة لتخريب التصويت على الشهادة".

وتنص الدعوى القضائية على أن ترامب حرض مباشرة على العنف في مبنى الكابيتول الذي تلا ذلك ، ثم راقب باستحسان ما حدث وفعل كل هذه الأشياء بصفته الشخصية فقط لمصلحته الشخصية و/ أو أهدافه الحزبية.

وتجادل الدعوى القضائية بأن ترامب كان يعلم أن الفوضى والعنف يمكن أن ينمو من خطابه "أوقفوا السرقة" وجاء في الدعوى أن "الأحداث المروعة في 6 يناير 2021 ، بما في ذلك الموت المأساوي والخطأ للضابط سيكنيك ، كانت نتيجة مباشرة ومتوقعة للأعمال غير القانونية للمدعى عليهم".

اندلعت أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي بعد ظهر يوم 6 يناير 2021 كمحاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج انتخابات 2020 ، والتي تم فيها انتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة واقتحم الغوغاء مبنى الكابيتول بعد خطاب ألقاه ترامب ، الذي كان يتحدث في تجمع على بعد ميل واحد من أراضي الكابيتول. في خطابه ، ادعى ترامب حدوث تزوير في الانتخابات ودعا نائب الرئيس آنذاك مايك بنس لإلغاء النتائج.