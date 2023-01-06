صحة دمياط ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

دمياط - هيثم مراد

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات المحافظة، وذلك استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأكد وكيل صحة دمياط على استعدادات مديرية الصحة، لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد وذلك من خلال التاكيد على جاهزية مستشفيات محافظة دمياط ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، ودعمها بالأدوية والمستلزمات.

وأصدر "عبد الجواد" تعليمات مشددة، بشأن توفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته داخل مستشفيات المحافظة، إضافة إلي متابعة جاهزية مراكز السموم وتوافر الأدوية والأمصال بها.

كما شدد أيضا على تجهيز فرق الانتشار السريع لتأمين التجمعات في الكنائس والمتنزهات والحدائق العامة خلال فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار خطط التأمين الطبي المتبعة في مواسم الأعياد والاحتفالات القومية.

كما وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف حملات إدارة التفتيش على الأغذية على المنشآت الغذائية، خلال فترة الاحتفالات، للتأكد من حصول المواطنين على غذاء آمن وصحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين و سلامة الغذاء المقدم لهم.

واضاف وكيل صحة دمياط، أن مديرية الصحة استعدت جسدا لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، لافتا إلي أنه تم إعداد غرفة عمليات داخل المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة الموقف اولا بأول، مشيرا إلى وجود حملات مكثفة يتم تنفيذها لاستهداف الأسواق للتأكد من سلامة المعروضات ومدى صلاحيتها للاستخدام الادمي، موضحا أنه تم التشديد على رفع درجة الاستعداد داخل كافة المنشآت الطبية طيلة فترة أعياد الميلاد المجيدة، مؤكدا أيضا على التنسيق بين المديرية وبين مرفق الإسعاف من أجل التعامل مع أية طوارئ بصورة سريعة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.