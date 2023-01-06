سر خناقة كيت مع ميجان قبل أيام من زفافها على هارى.. التفاصيل بمذكرات الأمير

كتبت ريم عبد الحميد

كشف الأمير هارى فى مذكراته، التى تم الكشف عنها مؤخرا، أن أميرة ويلز كيت مدلتون طلبت من زوجته ميجان ماركل الاعتذار، بعد أن قالت الأخيرة عن كيت أن لديها عقل طفل.

وفى المذكرات، التى ستنشر رسميا فى 10 يناير، لكنها صدرت باللغة الأسبانية فى أسبانيا بالفعل، فإن هارى قال أن كيت أخبرت ميجان قائلة: "لقد تحدثتى عن هرموناتى، نحن لسنا قريبين بما يكفى لكى تتحدثى عن هرموناتى"، وذلك عندما التقى الأميران وزوجتيهما فى جلسة شاى تصالحية فى قصر كينسجتون فى يونيو 2018.

وقال هارى إن أميرة ويلز التى شعرت بأنها تعرضت للإهانة، كانت تمسك بكرسيها بقوة وهى تتحدث حتى ابيضت أصابعها، فى إشارة إلى مدى انفعالها.

ويزعم أن المشاجرة حدثت عبر الهاتف عندما ناقشت السيدتان توقيت بروفة يوم زفاف هارى وميجان قبل أسابيع فقط. وقال هارى أن ميجان تذكرت المحادثة، واعترفت أنها عندما قال كيت أنها نسيت شيئا غير مهم، أشارت ميجان إلى أن هذا قد يكون عقل طفل. وكانت كيت قد أنجبت طفلها الثالث لويس فى 23 إبريل 2018 قبل 28 يوما فقط من زفاف هارى وميجان فى قلعة ويندسور.

ووفقا لهارى، فإن زوجته بدت فى حيرة من أمرها أن كيت أخذت حديثها باعتباره إهانة، وأصرت أنها تحدثت معها بالطريقة التى تحدثت بها مع أصدقائها.

وتابع هارى قائلا إن ويليام أشار إلى ميجان بعد ذلك، وقال أن تعليقها الوقح ليست الطريقة التى تسير بها الأمور فى بريطانيا، ثم قالت الدوقة على ما يبدو لويليام: ابعد أصبعك عن وجهى.