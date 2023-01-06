اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس حزب العمال في بريطانيا: سنعمل على إلغاء أي قوانين مناهضة للإضراب

الجمعة، 06 يناير 2023 06:00 ص
رئيس حزب العمال في بريطانيا: سنعمل على إلغاء أي قوانين مناهضة للإضراب رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر
أ ش أ

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قال رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الخميس، إن حكومة بزعامة حزب العمال ستقوم بإلغاء أي قوانين جديدة لمكافحة الإضراب قدمتها الحكومة الحالية لحزب المحافظين.
 
وأضاف إن التشريع لفرض قيود على الإضراب الذي تسعى الحكومة الحالية لتمريره في البرلمان، سوف يتم إلغاؤه إذا فاز حزبه في الانتخابات العامة التالية، حسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
 
من المعروف أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يضع اللمسات الأخيرة على الخطط التي تطلب من أعضاء النقابات في الخدمات العامة الرئيسية مواصلة العمل ووقف الإضرابات.
 
ويمكن اعتبار الإضرابات غير قانونية إذا رفض الأعضاء إقرار ذلك ويمكن أن تتعرض النقابات التي لا تتعاون للمقاضاة.
 
ومن المقرر أن يضرب كل من نقابة التمريض والإسعاف في وقت لاحق من هذا الشهر ويسعون الآن للاتفاق على الحد الأدنى من المستويات الآمنة للموظفين مع أصحاب العمل قبل الإضراب.
 
وخلال خطاب ألقاه في ستراتفورد بشرق لندن، قال ستارمر: "لا أعتقد أن هذا التشريع سينفذ وأنا متأكد تمامًا من أن لديهم من يخبرهم بذلك".
وأضاف أنه إذا تم تقديم المقترحات "فسنلغيها" إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة.

حزب العمال البريطانى

بريطانيا

حزب المحافظين

ريتشى سوناك

اضراب

المملكه المتحده



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