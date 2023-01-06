حبس المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية وسرقته بمدينة فاقوس بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية، حبس المتهم بقتل رئيس جمعية خيرية داخل مقر الجمعية نطاق مدينة فاقوس،لسرقته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى" محمود م ع " 22 عاما مقيم كفر البلاسى نطاق مركز فاقوس، وتبين أن إحدى أقارب المتهم كانت تترد على مقر الجمعية كل شهر للحصول على إعانة شهرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يفيد بلاغا من ربة منزل بعثورها على جثة شقيقها داخل مقر جمعية خيرية يعمل رئيس لها بنطاق مدينة فاقوس.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث بقسم شرطة فاقوس، إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات والتحريات اللازمة، وتبين العثور على جثمان" ياسر إ م " 65 عاما رئيس جمعية خيرية بمدينة فاقوس، جثة هامدة ادعاء حادث شنق بحبل، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى متولى أعمال جمعية خيرية بمدينة فاقوس، ويعود لمنزله بعد الانتهاء من عمله ليلا، وليلة أمس، تأخر عن موعده المعهود عنه، فذهب أحد أفراد أسرته للأطمئنان عليه فوجده جثة هامدة ومشنوق بحبل، تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة اللازمة، وأمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثمان وإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية حول الحادث من عدمه.

وتبين من التحريات الأولية وجود شبهة في الوفاة وقيام م ع ٢٣ عاما عاطل مقيم ابوكبير بارتكاب الواقعة، وقيامه بسرقة المجنى عليه، تم التحفظ على المتهم وجارى مناقشته حول الواقعة واخطار النيابة العامة.