ثوران بركان كيلويا فى هاواى بعد 16 شهرا من الجمود.. فيديو

كتب إيهاب محمد

بدأ بركان كيلويا فى هاواى، أحد أكثر البراكين نشاطا فى العالم، بالثوران مرة أخرى، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن فوهة البركان أصبحت في قمتها، أمس الخميس.

يأتي هذا بعد أسابيع من تنشيط الحرس الوطني بهاواي في بداية ديسمبر من العام الماضي، بعد تدفق الحمم من أكبر بركان نشط في العالم، وذلك وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.



تقرير ديلى ميل

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن "مرصد بركان هاواي رصد توهجًا في صور كاميرا الويب، مما يشير إلى أن كيلويا بدأ في الانفجار داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان"، وتقع قمة كيلويا داخل حديقة Hawaii Volcanoes الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية.

كيلويا أكثر البراكين نشاطًا في العالم

يعد كيلويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، والذى اندلع آخر مرة منذ 16 شهرًا بدءًا من سبتمبر 2021، وكان لدى هاواي بركانان يقذفان الحمم جنبًا إلى جنب لمدة أسبوعين تقريبًا عندما اندلع "ماونا لوا" لأول مرة منذ 38 عامًا، توقف كلا البراكين عن الانفجار في نفس الوقت تقريبًا.

رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب لـ Kilauea بسبب علامات تحرك الصهارة أسفل سطح القمة، وهو مؤشر على احتمال ثوران البركان، وخلال الثوران المزدوج ، تمكن زوار حديقة هاواي فولكانوز الوطنية من رؤية الحمم البركانية من الانفجارات البركانية في نفس الوقت.

من جانبه، قال كين هون، عالم مرصد هاواي للبراكين: "لقد كان ثورانًا رائعًا وشاهده الكثير من الناس ولم يقضي على أي بنية تحتية رئيسية، والأهم من ذلك أنه لم يؤثر على حياة أي شخص".



نشاط البركان

حمم البركان لا تشكل أى تهديد للمجتمعات

لم تشكل حمم "ماونا لوا" تهديدًا لأي مجتمعات، لكنها أنتشرت على مسافة 1.7 ميل من طريق سريع يربط بين الجانبين الشرقي والغربي من الجزيرة، دمر ثوران البركان عام 2018 أكثر من 700 منزل، ويخطط المرصد لمواصلة مراقبة البراكين بحثا عن دلائل على تجدد النشاط، فيما قال هون سابقًا إن هناك عمومًا فترة "تهدئة" مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يعتبر العلماء ثورانًا كاملاً.