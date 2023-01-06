اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 06:07 ص
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تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع محلات بمدينتى بنى سويق الجديدة و15 مايو

الجمعة، 06 يناير 2023 06:00 ص
تعرف على مواعيد المزاد العلنى لبيع محلات بمدينتى بنى سويق الجديدة و15 مايو مزاد علنى
كتب أحمد حسن

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حدد جهاز مدينة 15 مايو، يومى الإثنين 23/1/2023، والأربعاء 22/3/2023، لعقد جلسات المزاد العلنى لبيع 27 محلاً تجارياً وصيدلية ومخبز بلدى بمساحات تتراوح من ( 20م2 : 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة.

فيما حدد جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، يوم الأربعاء الموافق 1/2/2023موعدا لعقد جلسة المزاد العلنى لبيع طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح (من 31م2 : 97م2 )، و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 68م2 للوحدة، بمختلف المناطق بالمدينة.

ويأتى هذا الطرح فى إطار توفير الخدمات المختلفة لقاطني المدن الجديدة، وتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى مدينتي 15 مايو وبني سويف الجديدة.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه 15 مايو

مدينه بنى سويف الجديده



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