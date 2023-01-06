تركيب 2000 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقرى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع احد مؤسسات الخيرية، لتوصيل مياه الشرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجا بمختلف مراكز ومدن المحافظة تم الاتفاق على مد وصلات مياه الشرب لعدد 2000 أسرة من الاسر الفقيرة بالمجان وفقاً لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم تضمن المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الإنتهاء من توصيل عدد 450 وصلة مياه شرب بالمجان للأسر الأكثر احتياجاً بقري مركز ومدينة أبو حماد (كمرحلة أولى) ضمن 2000 أسرة علي مستوي المحافظة تم اختيارهم وفق عدة معايير أهمها عدم وجود عائل للأسرة واصحاب الامراض المزمنة وذوى القدرات والهمم وذلك بعد عمل ابحاث ميدانية للتحقق من أحقية الحالة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي .

بدوره، أكد محافظ الشرقية على الدور المجتمعي البارز للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجاً بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.