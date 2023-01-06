تحريات لكشف ملابسات سقوط طفلة من أعلى عقار فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت طفلة من أعلى عقار في إمبابة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط طفلة من أعلى عقار في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة سقطت من أعلى عقار مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم الاستماع لأقوال أفراد من أسرة الطفلة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من أعلى عقار داخل كمباوند في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة أحد الأشخاص إثر سقوطه من عقار داخل كمباوند.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.