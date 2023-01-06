تبطين الترع بسوهاج.. إنهاء 112 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 77% من المستهدف.. صور

المشروع القومى لتبطين الترع نقلة حضارية ونوعية، تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية إضافة إلى حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلاً عن التغلب على المشكلات الصحية والبيئية.

سوهاج واحده من المحافظات المصرية التى شهدت أكبر عملية تطوير وتبطين للترع الخاصة بها فى تاريخها والمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعتبر محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

أعلنت محافظة سوهاج ، عن الانتهاء من تبطين 112 ترعة، بطول 442 كيلو و 663 متر، بنسبة تنفيذ أطوال 77.08%، من إجمالي أطوال الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، والتي يبلغ عددها 197 ترعة، بطول 574 كيلو و 307 متر، بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الرى، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الرى.

جاري العمل في 85 ترعة، بإجمالي أطوال 131 كيلو و 644متر، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جاري المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.