تايوان: ركاب الترانزيت سيدفعون 16 دولارًا رسوم استخدام المطار

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أعلنت وزارة النقل والاتصالات التايوانية، اليوم /الجمعة/، أنها ستصدر توجيهات بموجبها سيتعين على ركاب الطائرات الترانزيت الذين يستخدمون أى مطار فى تايوان دفع رسوم منشأة بقيمة 500 دولار تايواني (16.30 دولار أمريكي) عن كل شخص.



وقالت الوزارة - في بيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية التايوانية - إنه ستتم مراجعة لوائح الطيران في تايوان قبل أن تقدم السياسة الجديدة التي تعفي الأطفال دون سن الثانية والأفراد ورفاقهم الذين يحصلون على إعفاء خاص من وزارة الخارجية.



وأضافت الوزارة أن الرسوم سيتم تحصيلها من قبل شركات الطيران نيابة عن الحكومة - إما كجزء من تذكرة الطيران أو في المطار - مضيفة أن الركاب الذين ينتهي بهم الأمر بعدم العبور يمكنهم التقدم لاسترداد الأموال بالكامل.



ولم تذكر الوزارة موعد إطلاق السياسة، لكنها أشارت إلى أنها ستحاول تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن.



وقالت الوزارة إن الرسوم تتماشى مع المعايير العالمية، مستشهدة بسياسات منظمة الطيران المدنى الدولى بشأن رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية.



وبدأت العديد من المطارات القياسية في المنطقة، مثل مطار ناريتا الدولي في اليابان ومطار إنتشون في كوريا الجنوبية ومطار سنغافورة شانجي، في فرض رسوم استخدام المطار على ركاب الترانزيت، وفقًا للوزارة.