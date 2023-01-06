المفتى فى عيد ميلاد المسيح: أتمنى من الله أن يحمى مصر ويعم الخير والسلام على العالم

كتب محمد شرقاوى

هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية ، الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، متمنيًا من الله أن يعم الخير والسلام والبركة على العالم أجمع، وأن يحمى الله مصر ويرزقها الخير والسعادة والبركة والرقى والازدهار، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود مصر فى هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وقال الدكتور شوقى علام خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق، إن هذه المناسبة تفصح عن زمن شريف كان فى مرحلة سابقة ولد فيها سيدنا عيسى ابن مريم، وهى لحظات نورية واشراق عى وجه الأرض عندما يولد نبى.

وأضاف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الله يصطفى من الناس رسلاً ليبلغوا رسالاته وشرعه إلى الناس لكى يعم السلام والأمن والطمأنينه، وتتحق الخلافة التى ارادها عز وجل.

وأشار مفتى الجمهورية خلال اللقاء إلى أن الانسان فى حياته يحتاج إلى من يدله على الخير ويرشده إلى الصواب، فهذه الحياة دائمًا تحتاج لمن يدلنا فيها على السلام والسلامة .