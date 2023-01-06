المفتى فى عيد ميلاد المسيح: أتمنى من الله أن يحمى مصر ويعم الخير والسلام على العالم

هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح، متمنيًا من الله أن يعم الخير والسلام والبركة على العالم أجمع، وأن يحمى الله مصر ويرزقها الخير والسعادة والبركة والرقى والازدهار، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يقود مصر فى هذه المرحلة التاريخية المهمة.
وقال الدكتور شوقى علام خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامى حمدى رزق، إن هذه المناسبة تفصح عن زمن شريف كان فى مرحلة سابقة ولد فيها سيدنا عيسى ابن مريم، وهى لحظات نورية واشراق عى وجه الأرض عندما يولد نبى.
وأضاف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الله يصطفى من الناس رسلاً ليبلغوا رسالاته وشرعه إلى الناس لكى يعم السلام والأمن والطمأنينه، وتتحق الخلافة التى ارادها عز وجل.
وأشار مفتى الجمهورية خلال اللقاء إلى أن الانسان فى حياته يحتاج إلى من يدله على الخير ويرشده إلى الصواب، فهذه الحياة دائمًا تحتاج لمن يدلنا فيها على السلام والسلامة .
أكد الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن هناك إصدارات موسمية للفتوى تنتشر في مناسبات مختلفة تحرم وتحلل بعض الأشياء دون الاستناد على دليل قرآني أو سند نبوي، والهدف منها إثارة البلبلة.
وأضاف، أن المنهج الأزهري هو امتداد لمنهج سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ويجب عدم الالتفات إلى أي من هذه الفتوى التي تنتشر خلال الفترة الحالية.
وتابع: الرسول -صلى الله عليه وسلم- احتفل بمولد سيدنا موسى وقام بصوم يوم عاشوراء، قائلًا : «أنا أحق بموسى».
وأوضح مفتي الجمهورية، أن الاحتفال بمولد سيدنا محمد من باب شكر الله على هذه النعمة التي أعطانا إياها، والذي أخرج الأمة من الظلمات إلى النور.
وأشار شوقي علام إلى أن الاحتفال النبي بمولده، ومولد الأنبياء، لذا الاحتفال بمولد الأنبياء أمر جائز ولا حرج فيه.
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