الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد الميلاد المجيد

الاسكندرية جاكلين منير

استقبلت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، المهنئين من كبار القيادات التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، وكذلك أعضاء مجلسى النواب والشورى، والشخصيات العامة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كان فى استقبال المهنئين، الأنبا"بافلى" أسقف قطاع كنائس شرق الإسكندرية، والقمص ابرام اميل الوكيل البابوى بالإسكندرية وعدد من الاباء الكهنة بالكنيسة.

وهنأ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنياً أن تعود تلك الأعياد على جموع المصريين بالصحة والخير والبركات وعلى وطننا الغالى بالأمن والأمان والرخاء والسلام.

وقال اللواء محمد الشريف إن مصر ستظل دائماً نسيجًا واحدًا ورمزاً المحبة والسماحةوالسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزا للتعايش الحضارى الإنسانى، داعياً المولى عزوجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء فيظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الميلاد المجيد،مكلفًا رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات، وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى. وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس على مستوى الأحياء، وكذلك أعمال مراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداًعلى التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. وأوضح محافظ الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال،وذلك على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.



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