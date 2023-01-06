الصحة العالمية: نيجيريا بها 63% من إجمالي الإصابات بجدري القرود في إفريقيا

أ ش أ

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن عدد الإصابات بمرض جدري القرود أن نيجيريا بها حاليًا 63% من إجمالي الإصابات بالمرض في قارة إفريقيا.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية أنه وفقًا للتقرير، ففي حين أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للإصابة بمرض جدري القرود في إفريقيا بين 1 يناير 2022 و1 يناير 2023 هو 1200 حالة، فإن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في نيجيريا في نفس الفترة هو 756.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا للبيانات الصادرة عن التقرير، ففي حين أن العدد الإجمالي للوفيات في القارة يبلغ 15، فإن نيجيريا بها 7 من تلك الوفيات.

وأظهر تقرير منظمة الصحة العالمية، الذي نشر اليوم الخميس، أنه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 1 يناير 2023، تم الإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن إجمالي تراكمي قدره 83943 حالة مؤكدة مختبريا لمرض جدري القرود و75 حالة وفاة من 110 دول من أعضاء منظمة الصحة العالمية.